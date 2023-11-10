В Челябинской области на 70% увеличат объем средств на покупку жилья для сирот

Со следующего года в Челябинской области планируют на 70% увеличить объем финансирования мероприятий по обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на встрече с уполномоченными по правам ребенка в РФ Марией Беловой-Львовой.

Глава региона сообщил детскому омбудсмену, что ежегодно область обеспечивает жильем 800-850 сирот. По словам Алексея Текслера, принято решение со следующего года значительно увеличить финансирование на эти цели – на 70%, что позволит существенно больше приобрести квартир. Он отметил, что востребованной мерой поддержки оказалась выдача сертификатов на улучшения жилищных условий для детей-сирот, имеющих собственные семьи.

В бюджете Челябинской области на 2023 год на обеспечение сирот квартирами предусмотрено 1,2 млрд руб. В 2022 году объем финансирования составлял 1,1 млрд.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте