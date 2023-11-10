В Красноярске жители более чем 100 домов остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Красноярске из-за коммунальной аварии 135 домов попали под отключение теплоснабжения, из них 107 — жилые, сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании.

Причиной отключения стал провал грунта на участке тепловой сети. На месте аварии работают 30 человек и шесть единиц техники. В настоящее время место прорыва определено. Как пояснили в СГК, специалисты приступили к открытию запорной арматуры, чтобы вернуть тепло в большую часть отключенных домов, ориентировочно работы продлятся до 15:00 по местному времени (11:00 мск).

«После 15:00 без тепла до окончания ремонтных работ останется 22 здания, из них 17 жилых домов»,— сообщили в компании.

Окончание всех работ по устранению дефекта планируется завершить до 19:00.

Александр Киселев, Новосибирск