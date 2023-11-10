На ремонт Набережной улицы в Уфе направят до 54 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на аукционе 21 ноября выберет подрядчика ремонта улицы Набережной реки Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 54 млн руб., из них 52,4 млн руб. выделит бюджет республики, 1,6 млн руб. — бюджет города.

Работы необходимо провести с 20 мая по 16 сентября 2024 года на участке от улицы Современников до улицы Жукова. Подрядчик должен положить выравнивающий слой, покрытия, устроить тротуары, заменить бордюры, установить 169 люков, нанести разметку. Он должен дать четырехлетнюю гарантию на верхний слой покрытия.

Майя Иванова

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