«Почти в 30% случаев рак молочной железы обнаруживают на поздней стадии»

Каждая десятая россиянка никогда в жизни не была у маммолога, а регулярно проводят самодиагностику лишь 23% женщин — таковы результаты опроса портала Mail.ru, проведенного в рамках прошедшего месячника осведомленности о раке молочной железы (РМЖ). Заместитель директора по лечебной части клиники «Евроонко» в Краснодаре Наталья Иванова рассказала «Ъ-Кубань» о важности ранней диагностики данного вида онкологии, а также о мерах профилактики заболевания.



Наталья Иванова

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«Данный опрос свидетельствует о том, что осведомленность о раке молочной железы — самой распространенной онкопатологии в мире — у наших соотечественников находится на довольно низком уровне. Между тем количество выявляемых случаев РМЖ год от года растет. В прошлом году в России с таким диагнозом впервые столкнулись 75 тыс. человек, а за девять месяцев 2023 года — уже 77 тыс., причем одна тысяча из них — мужчины. В прошлом году в России было зарегистрировано 517 мужчин с таким диагнозом.

Согласно данным опроса, 20% россиян не в курсе, что рак груди может встречаться и у мужчин, наверняка большую часть этих неосведомленных составляют представители сильного пола. У мужчин это заболевание называется рак грудной железы, поскольку мужская грудь не вырабатывает молоко для кормления ребенка. Приблизительно один из 1000 мужчин заболевает данной онкопатологией в течение жизни. Причиной может быть наследственный фактор, высокий уровень женских половых гормонов — эстрогенов или низкий уровень мужских гормонов — андрогенов, например, тестостерона.

Как правило, у мужчин рак груди диагностируют на более поздней стадии, нежели у женщин. В силу редкости заболевания и отсутствия просветительской работы мужчины обращаются к врачам слишком поздно. Зачастую и специалисты не проявляют онконастроженность и могут принять опухоль в грудной железе за жировик или другое образование.

Регулярный осмотр груди играет важную роль в раннем обнаружении РМЖ. Согласно статистике, 70% уплотнений в молочной железе, которые впоследствии верифицируются как злокачественные новообразования, были обнаружены пациентами самостоятельно. Но при этом только около четверти представительниц слабого пола проводят самодиагностику.

Ежемесячные самообследования должны стать для женщин полезной привычкой. Наиболее подходящее время для этой процедуры –9–10-й день от начала менструации, когда молочная железа находится в расслабленном состоянии. Для женщин в постменопаузе подходит любой день. Но надо помнить, что самостоятельный осмотр не заменяет консультацию у маммолога и инструментальную диагностику — УЗИ и маммографию.

С профилактической целью первый визит к врачу-маммологу желательно совершить уже в 18 лет, даже если нет каких-либо жалоб. С 30-35 лет посещения маммолога должны стать обязательными. Тогда же следует пройти первое УЗ-исследование.

Однако каждая десятая россиянка игнорирует обращение к специалисту. Скорее всего, женщины рассуждают так: “Зачем ходить по врачам, если ничего не беспокоит?” Но проблема в том, что заболевания молочных желез — доброкачественные или злокачественные — на первых порах протекают бессимптомно. Именно поэтому так важно с помощью врача и современных методов обследования своевременно обнаружить их и пролечить. Выявленный на ранней стадии рак молочной железы излечивается в 98% случаев. Женщинам до 40 лет желательно раз в год проходить УЗИ молочных желез, после 40 и до 55 — маммографию — раз в два года, после 55 и до 60 лет — раз в год.

В Краснодарском крае на учете у онкологов состоит около 25 тыс. женщин с диагнозом “злокачественное образование молочной железы”. Ежегодно рак груди диагностируется в среднем у 30 кубанских мужчин.

Показатель поздней диагностики в крае остается высоким. Почти в 30% случаев онкозаболевание обнаруживают на поздней стадии. Так, в 2022 году у 28% женщин рак молочной железы был выявлен на III и IV cтадиях. Около четверти от всех больных раком молочной железы — это женщины детородного возраста, то есть до 40 лет. Основной причиной заболевания у этой возрастной категории является, как правило, генетическая предрасположенность. Есть и другие факторы риска: беспорядочное использование противозачаточных средств, аборты, стрессы, гормональные факторы, некоторые хронические заболевания, неправильное питание, ожирение, курение и чрезмерное употребление алкоголя».

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