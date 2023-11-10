На челябинском оборонном заводе «Сигнал» назначен новый генеральный директор

На оборонном заводе «Сигнал» (Челябинск, в составе холдинга «НПК Техмаш» входит в госкорпорацию «Ростех») сменился генеральный директор. На эту должность назначен бывший замруководителя завода «Уралтрансмаш» (Екатеринбург, также является активом «Ростеха»). Информацию подтвердили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании.

Ранее «Сигнал» возглавлял Лев Уваров. Челябинское предприятие этим летом привлекло внимание силовиков: в июле сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД проводили на заводе обыски. СМИ сообщали, что оперативные мероприятия проводились, в частности, в кабинете генерального директора и были связаны с уголовным делом о мошенничестве.

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