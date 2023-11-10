Житель Казани получил девять лет колонии за стрельбу в охранницу поликлиники

В Казани суд приговорил местного жителя к девяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в стрельбе в охранницу местной поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в мае этого года на улице Гладилова. Мужчина, будучи пьяным, поругался с водителем такси, и последний высадил осужденного около здания поликлиники, после этого мужчина проник в регистратуру через форточку в поисках еды и алкоголя, но ничего не нашел и начал рассматривать карточки пациентов. В этот момент в помещении появилась 67-летняя охранница, и мужчина выстрелил в нее не менее трех раз из самодельного пистолета, уточнили в СКР.

После ЧП осужденный покинул место происшествия, а женщину доставили в больницу. В тот же день он вернулся на место, чтобы найти потерянный мобильник, но его задержали.

"Ъ-Казань"