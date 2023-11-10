В Анапе завершается модернизация завода по выпуску лекарственных препаратов

Завершается модернизация завода по выпуску лекарственных препаратов из растительного сырья в Анапе. Готовность объекта сейчас составляет 80%, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько отметил, что ГК «ФитоФарм» успешно реализовала проект модернизации предприятия с господдержкой. По словам министра, инвестор строит в Крымском районе первый в стране завод по выпуску щелочных батареек, промпарк в хуторе Вознесенский, а также развивает виноделие. Реализация вышеуказанных проектов, отметил господин Хмелько, обеспечит создание 500 новых рабочих мест в регионе.

На заводе уже запустили новые цеха по первичной переработке растительного сырья. На производстве появится новое современное оборудование. Сейчас на предприятии выпускают около 80 наименований лекарственных трав, больше 100 БАДов и фиточаев. У компании 350 аптек по всему региону, одна автоаптека в Анапе – здесь можно купить лекарства, не выходя из автомобиля.

Дмитрий Хмелько сообщил, что объем господдержки производств и проектов в крае составил более 108 млн руб. субсидий. Средства выделяются из бюджета края, а также из Фонда развития промышленности.

Вячеслав Рыжков

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