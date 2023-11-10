В Геленджике полицейский подозревается в сговоре с разыскиваемым преступником

Оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД по городу Геленджику стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Полицейский скрыл тот факт, что ему стало известно о месте нахождения разыскиваемого преступника.

Следствие полагает, что в декабре 2022 года в ходе разговора со своим знакомым оперуполномоченный узнал, что его знакомый объявлен в розыск по подозрению в совершении разбоя, преступление произошло в Краснодаре. Вопреки должностным инструкциям, сотрудник МВД не сообщил руководству о ставшем ему известным факте и не принял мер к задержанию злоумышленника, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР.

Анна Перова, Краснодар