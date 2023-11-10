Снят карантин по бешенству в деревне Чишминского района Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о снятии карантина по бешенству животных с территории деревни Арово в Чишминском районе. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ограничительные мероприятия сняты с 7 ноября с территории личного подсобного хозяйства Равиля Камалова, где был обнаружен очаг инфекции, а также неблагополучного пункта в границах деревни Арово.
Карантин был объявлен в начале сентября. По данным управления ветеринарии Башкирии, 24 августа Равиля Камалова во дворе укусила лиса, больная бешенством.