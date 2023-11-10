Прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным могут пройти 14 декабря

В Кремле наметили дату проведения прямой линии и пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Их могут устроить 14 декабря, передает РБК со ссылкой на свои источники.

В 2023 году в России совместят эти два формата. В Кремле уже готовятся к их проведению, 14 декабря рассматривают в качестве основной даты. Ранее пресс-секратрь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что в этот раз в России объединят прямую линию и пресс-конференцию.

В прошлом году Кремль не проводил ни то, ни другое мероприятие. При этом 23 декабря 2021 года состоялась пресс-конференция российского лидера, которая заняла 4 часа 29 минут. В ходе нее Владимир Путин ответил на 68 вопросов.

Ранее «Ъ» писал, что господин Песков подтвердил участие главы государства в IХ Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет 16-18 ноября.

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