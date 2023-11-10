СК довел до суда дело экс-министра имущественных отношений Иркутской области

Перед судом ответит бывший министр имущественных отношений Иркутской области. Экс-чиновнику вменяется в вину превышение превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, слушания пройдут в Кировском райсуде Иркутска.

Расследование установило, что чиновник в период с 2017-го по 2019 год не освоил и вернул в бюджет почти 500 млн руб., которые были выделены минимуществу на предоставление жилья детям-сиротам. Это, считают правоохранители, привело к значительному увеличению очереди детей-сирот, не обеспеченных жильем.

Кроме того, рассказали в региональной прокуратуре, в 2019 году чиновник в ущерб интересам государства и Иркутской области способствовал заключению мирового соглашения, по условиям которого у третьего лица возникло право аренды на земельный участок площадью более 23 га, находящийся в государственной собственности.

Как писал «Ъ-Сибирь», в марте 2022 года суд заключил под стражу на два месяца экс-министра имущественных отношений Иркутской области.

Илья Николаев