Житель Удмуртии до смерти избил спящего в подъезде бездомного

В столице Удмуртии заключили под стражу 44-летнего местного жителя, который до смерти избил незнакомца (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, жертвой преступления стал 53-летний бездомный мужчина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 31 октября. Нетрезвый мужчина находился в подъезде общежития на по улице 30 лет Победы, где на лестничной клетке увидел спящего бездомного. У напавшего возникла неприязнь, в результате которой он избил погибшего руками и ногами, от чего мужчина скончался.