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Суд отказал в Условно-досрочном освобождении южноуральцу, который поджег жену

Кыштымский городской суд с учетом позиции прокурора отказал в условно-досрочном освобождении жителю села Миасское Красноармейского района, который 12 лет назад облил бензином спящую жену и поджег ее. Об этом сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Инцидент произошел в мае 2010 года. Потерпевшая умерла в больнице спустя два дня после поджога. В апреле 2011 года Челябинский областной суд приговорил обвиняемого к 16 годам и одному месяцу колонии строгого режима.

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