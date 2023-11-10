«Мусорный» регоператор Татарстана ищет офис в Казани за 2,4 млн рублей

УК «ПЖКХ», являющаяся западным регоператором Татарстана по обращению с ТКО, ищет новый офис в Казани за 2,4 млн руб. в месяц. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Компания намерена арендовать офис на пять лет. В связи с этим общая сумма закупки составляет 142,6 млн руб. Нынешний офис компании на Братьев Касимовых, 47, выставлен на продажу собственником.

Офис, согласно документации, должен находиться в Вахитовском районе, в радиусе от 700 м до 2 км до здания правительства Татарстана, Минстроя республики, горисполкома и госкомитета по тарифам. Его площадь должна варьироваться от 1,6 тыс. до 1,8 тыс. кв. м, а высота потолков — не менее 3,5 м. Удаленность от остановок «Театр им. Тинчурина», «Гоголя» или станции метро «Площадь Тукая» должна составлять не более 300 м.

В офисе планируется разместить 300 сотрудников компании.

"Ъ-Казань"