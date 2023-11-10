В Тамбовском госуниверситете за 40 млн рублей наладят выпуск биопрепаратов

Пилотную линию по производству биопрепаратов для агропромышленного комплекса запустят в Тамбовском государственном университете (ТГУ). Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Максим Егоров. Речь идет о выпуске биоудобрений, биопестицидов, ферментов и других биологически активных веществ на базе инжинирингового центра промышленной микробиологии ТГУ: он стал возможным благодаря участию вуза в программе «Приоритет 2030». Также в университете будут готовить специалистов для биотехнологических предприятий.

По словам собеседника «Ъ-Черноземье» в региональной власти, инвестиции составят около 40 млн руб.: «Это малотоннажное производство, на котором отработают технологию для более масштабных проектов». Он заметил, что инициатива создания производства связана со стремлением господина Егорова диверсифицировать региональную экономику (во многом связанную с агропромышленным комплексом), в том числе за счет науки.

Олег Мухин, Сергей Калашников

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