Глава СКР поручил возбудить дело из-за аварийного моста под Челябинском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по жалобам жителей Сосновского района Челябинской области на аварийный мост. Сейчас региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Аварийный мост находится в поселке Есаульский, соединяя две его части. Сооружение построили более 70 лет назад и ни разу не ремонтировали. С 2021 года администрация муниципалитета дважды заключала контракты на строительство нового моста, но каждый раз они расторгались. До настоящего времени возведение объекта не началось.

Александр Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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