Удмуртстат: 1,16 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Удмуртии

В Удмуртии по итогу января-сентября 2023 года ввели в эксплуатацию 1,16 млн кв. м общей площади жилых домов. Это на 7,8% больше показателя прошлого года, сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отмечается, что из этого числа индивидуальные застройщики ввели 718,6 тыс. кв. м жилых домов. Рост к прошлому году — 5,1%.

Среди регионов ПФО по вводу в действие жилых домов Удмуртия оказалась на шестом месте среди 14. Лидером рейтинга традиционно оказался Татарстан — 2,9 млн кв. м общей площади, а аутсайдером — Мордовия (245 тыс. кв. м).

Напомним, власти Удмуртии ожидают в 2024-2026 годах снижение ввода жилья на 20-25% по сравнению с 2023 годом до 900-1000 тыс. кв. м ежегодно. В первую очередь спад произойдет в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В минстрое региона сказали, что снижение обусловлено высоким вводом в эксплуатацию ИЖС в 2022 году, который был вызван дачной амнистией и реализацией программы по догазификации

Подробнее читайте в материале «Площади будет меньше».