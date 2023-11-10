Компания получила участок в аренду без торгов для строительства завода в Уфе

ООО «Технопром» заключило договор аренды земельного участка, на котором планирует построить высокотехнологичный станкостроительный завод в Демском районе Уфы, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Участок получен в аренду без торгов согласно распоряжению главы республики Радия Хабирова.

Инвестор направит на реализацию проекта около 334 млн руб., на предприятии создадут 49 рабочих мест, отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.

По его словам, целью проекта является создание станкостроительного завода по производству дозирующих и хонинговальных станков с числовым программным управлением, заливных машин и линий для склейки сэндвич-панелей. Предприятие будет производить оборудование с ЧПУ, которое ранее поставлялось из-за рубежа, подчеркнул он.

Ранее проект был представлен на «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии и включен в перечень приоритетных инвестпроектов региона с предоставлением налоговых льгот.

ООО «Технопром» зарегистрировано в апреле 2018 года в Уфе. Компания занимается производством металлообрабатывающего оборудования. Владельцем является Айдар Юсупов. В 2022 году выручка составила 114,1 млн руб., чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Майя Иванова

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