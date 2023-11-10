В Ростовской области изменится расписание движения поездов Ростов – Лихая

Из-за ремонтных работ на станции «Каменоломни» в Ростовской области с 13 по 14 ноября изменится график движения пригородных поездов по маршруту Ростов-на-Дону – Лихая. Об этом предупреждает министерство транспорта региона со ссылкой на ОАО «РЖД».

Так, 13 ноября полностью будут отменены пригородные поезда № 6157 Ростов – Лихая (отправляетя в 07.40, прибывает в 11.44) и № 6156 Лихая – Ростов (отправление в 15.25, прибытие в 19.44).

Анастасия Назарова