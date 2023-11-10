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Вынесен приговор по делу о гибели сотрудника самарского МП «ТТУ» от удара током

Мастер участка тяговой подстанции службы энергохозяйства МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» признана виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарского района.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимой наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденной 5% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил»,— говорится в сообщении.

Судебное следствие установило, что подсудимая, которая отвечала за охрану труда во время работ на тяговой подстанции, не исполнила план профилактических и капитальных ремонтов и восстановления оборудования и кабелей на производстве. Также не был соблюден режим безопасности.

В связи с этим во время ремонта механического привода шинного разъединителя агрегата тяговой подстанции работника ударило электротоком. Он скончался.

Георгий Портнов

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