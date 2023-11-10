В Башкирии предлагают разрешить хоронить добровольцев СВО на воинских кладбищах

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон «О погребении и похоронном деле в Республике Башкортостан». Поправки предусматривают возможность погребения добровольце специальной военной операции на воинских кладбищах. При этом расходы на проведение ритуальной церемонии будут возмещаться — как при погребении военнослужащих и лиц, проходивших военные сборы, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении комитетом парламента по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов. Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в конце ноября.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее депутаты горсовета Уфы утвердили создание почетных кварталов для участников СВО на двух городских кладбищах. Выделять места на них будет администрация Уфы. Могильные сооружения, установленные в этих кварталах без разрешения, будут сносить.

Наталья Балыкова

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