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обновлено 09:08

В Хакасии закрыли одно из отделений районной больницы после выявления COVID-19

В хирургическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы продлили карантин в связи с обнаружением нового случая заболевания COVID-19, сообщает минздрав региона. Отделение может восстановить работу к концу следующей недели, если не будет выявлено новых случаев заражения ковидом. Карантин в больнице был введен 7 ноября.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Отметим, что в медицинских организациях Хакасии усилены все противоэпидемические меры. За минувшие сутки в регионе выявлено 20 новых случаев COVID-19, днем ранее – 16», - рассказали в министерстве.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количеством заболевших коронавирусом в России за последние четыре недели выросло в два раза. По ее словам, пик заболеваемости зависит от праздников, каникул и миграционных процессов. На прошлой неделе количество заболевших ковидом увеличилось в России на 31,7%

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Александр Киселев

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