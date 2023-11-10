В Хакасии закрыли одно из отделений районной больницы после выявления COVID-19
В хирургическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы продлили карантин в связи с обнаружением нового случая заболевания COVID-19, сообщает минздрав региона. Отделение может восстановить работу к концу следующей недели, если не будет выявлено новых случаев заражения ковидом. Карантин в больнице был введен 7 ноября.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Отметим, что в медицинских организациях Хакасии усилены все противоэпидемические меры. За минувшие сутки в регионе выявлено 20 новых случаев COVID-19, днем ранее – 16», - рассказали в министерстве.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количеством заболевших коронавирусом в России за последние четыре недели выросло в два раза. По ее словам, пик заболеваемости зависит от праздников, каникул и миграционных процессов. На прошлой неделе количество заболевших ковидом увеличилось в России на 31,7%