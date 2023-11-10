Участок золота и урана выставлен на торги в Красноярском крае со стартовой цене 68 млн руб.

Участок недр «Ковригинская площадь» с золотом из коренных (рудных) месторождений и урановой рудой выставлен на электронный аукцион 26 декабря. Как следует из документации торгов, заявки на них принимаются с 10 ноября по 11 декабря, стартовый платеж за участок составляет 68,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ковригинская площадь» площадью 97,69 кв км расположена в Енисейском, Эвенкийском и Туруханском районах Красноярского края в бассейне реки Вороговка (правый приток Енисея) и ее притока — реки Оленья.

Учтенных запасов на участке нет, прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р1 оцениваются в 0,34 т, по категории Р2 — 14,1 т, прогнозные ресурсы урана по категории Р2 оцениваются в 23 тыс. т, по категории Р3 – 13 тыс. т. Право пользования по итогам аукциона предоставляется на 25 лет.

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Игорь Лавренков, Кемерово