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Благоустройство Пушкинской набережной в Таганроге завершат в 2024 году

Работы по благоустройству Пушкинской набережной в Таганроге планируется завершить до конца грядущего 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. О ходе реконструкции объекта губернатору Василию Голубеву доложили во время рабочей поездки в Таганрог.

Подготовку к работам начнут уже в текущем году. Договор с компанией «Газпром», которая инвестирует в проект, власти города подпишут до конца ноября. Центральная часть набережной будет реконструирована в августе 2024 года.

Анастасия Назарова

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