Накоплений жителей Ижевска в среднем хватит на 4 месяца в случае потери дохода

В столице Удмуртии сбережений жителей в среднем хватит чуть больше чем на четыре месяца в случае внезапного лишения источников доходов. Об этом опрошенные ижевчане рассказали сервису SuperJob. В частности, 6% смогут жить на сбережения более года, 8% — полгода, 9% — 3-6 месяцев, 23% — 1-2 месяца. Еще 15% респондентов накоплений хватит на месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Отметим, что в Ижевске каждый второй опрошенный примерно подсчитывает свои доходы и расходы, 16% — скрупулезно. Причем строгий учет чаще всего ведут ижевчане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — 25%, а каждый третий не следит за доходами и тратами.

Уровень своей финансовой грамотности 54% ижевчан оценивают как средний. Высокую компетентность в личных финансах имеют 22% респондентов, при этом мужчины в своих способностях уверены больше женщин — 24% и 19% соответственно. Еще 16% опрошенных признаются в низком навыке.