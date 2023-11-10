В Новосибирске предъявили обвинение стрелявшему в полицейского мужчине

Стрелявшему в сотрудника полиции новосибирцу предъявили обвинение. Об этом сообщил Telegram-канал регионального управления Следственного комитета России.

На время следствия обвиняемый заключен под стражу. По информации следствия, утром 7 ноября в дежурную часть полиции позвонила жительница многоквартирного дома в Ленинском районе и сообщила, что пьяный сосед не выпускает ее из квартиры.

По вызову женщины приехал полицейский наряд. После того, как стражи порядка прошли в квартиру, мужчина из травматического пистолета произвел несколько выстрелов, ранив одного из них. Полицейскому на месте оказали медпомощь.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования.

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Илья Николаев