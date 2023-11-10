Владельцы «Мытного двора» Воробьев и Терентьев создали компанию в области права

Владельцы «Мытного двора» Сергей Воробьев и Сергей Терентьев учредили в Екатеринбурге новую компанию. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, в октябре они создали компанию «Авиор», которая может вести деятельность в области права.

Бизнесмены владеют ей по 50% каждый. Компания «Авиор» зарегистрирована на Ленина, 40. По этому же адресу находится отель «Гранд Авеню by Usta Hotels». Директором нового общества с ограниченной ответственностью является Андрей Новиков.

Согласно сервису, Сергей Воробьев и Сергей Терентьев являются учредителями еще нескольких уральских компаний. Ранее бизнесмены входили в ОПС «Уралмаш», который был распущен в 2002 году.

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