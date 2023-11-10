В Башкирии в пожарах погибли четыре человека

Сегодня в двух пожарах в Башкирии погибли четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Ночью произошел пожар в квартире в многоквартирном доме по улице Ленина в селе Михайловка Уфимского района. На тушение прибыли 16 пожарных и пять единиц техники, было подано два пожарных ствола. Через 35 минут пожар локализовали на площади 10 кв. м, огонь не распространился на соседние квартиры. В ходе тушения обнаружены двое погибших. Пять человек самостоятельно эвакуировались.

Ранним утром в селе Новокулево Нуримановского района произошел пожар в двухквартирном жилом доме с дощатой верандой. Его тушили 11 пожарных, в том числе добровольные пожарные команды. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на стоящий рядом дощатый навес и бревенчатую баню с верандой, также сгорел легковой автомобиль. Вторая квартира в доме не пострадала. В ходе тушения обнаружены двое погибших, личности которых устанавливаются. Для координации работы правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Нуримановского района Фаиль Исмагилов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова

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