Аэропорт Перми снова ищет разработчика предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса

АО «Международный аэропорт Пермь» вновь объявило запрос предложений на выполнение работ по разработке предпроектных предложений развития аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Первыми на это обратили внимание в ИА «Текст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Подрядчик должен обосновать необходимость расширения технологических зон и объектов, влияющих на пропускную способность до 2045 года, определяя оптимальный сценарий этапов развития аэровокзального комплекса и его технологических зон, перрона, инженерной инфраструктуры, привокзальной площади и подъездных путей. Сроки подачи заявок — с 10 ноября до 1 декабря текущего года.

Участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена контракта определена в 8,4 млн руб. Победителя определят 8 декабря.

Ранее аэропорт объявлял запрос на выполнение аналогичных работ летом 2023 года, однако закупка не состоялась ввиду отсутствия заявок.