Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН покупает автомобиль за 16 млн рублей

ФГБУ «Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» объявило аукцион на поставку автомобиля-пикапа. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, заказчику требуется полноприводный автомобиль не ранее 2023 года выпуска, с салоном, отделанным темной экокожей, и гибридным двигателем мощностью не менее 437 л. с.

Автомобиль должен быть оборудован панорамной крышей с электроприводом и солнцезащитной шторкой. Сиденья первого ряда должны быть ковшеобразные, с электрорегулировкой в шести позициях, электрорегулировкой поясничного подпора в одном направлении, с подогревом, вентиляцией, активными подголовниками, памятью водительского сиденья.

В автомобиле также должны быть установлены приборная цифровая панель, три разъема USB, система бесключевого доступа, акустическая система не менее 10 динамиков, с сабвуфером и аудиоусилителем, точка доступа Wi-Fi, бесключевой запуск двигателя и прочее.

Максимальная цена контракта определена в 16,7 млн руб. Поставщика определят 1 декабря.