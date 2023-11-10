Культурная программа визита делегации Башкирии в Китай обошлась в 3,4 млн рублей

Башкирская государственная филармония заключила 10 контрактов на услуги по организации культурной программы визита официальной делегации Башкирии в Китай. Общая стоимость договоров составила 3,4 млн руб., все они подписаны с единственными поставщиками.

Концертная программа была организована в рамках дней культуры и просвещения, приуроченных к празднованию дня республики и дня национального единства. Около 200 тыс. руб. госучреждение потратило на проезд и проживание в гостинице сотрудников, участвующих в мероприятиях.

В 300 тыс. руб. обошлось участие в концерте приглашенного коллектива, название которого не раскрывается. Остальные семь контрактов касались организации и проведения культурной программы.

Наталья Балыкова

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