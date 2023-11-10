В Удмуртии релоцировалось 4,9 тысяч предпринимателей для льгот по УСН

С 2020 года в Удмуртии перерегистрировалось 4,9 тыс. предпринимателей, из которых большинство работает на упрощенной системе налогообложения. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона – постоянный представитель главы республики при президенте России Константин Сунцов на сессии в рамках пятого международного муниципального форума БРИКС+.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, речь идет о мере, в рамках которой предприниматель из других регионов получает льготы на УСН, если релоцирует свой бизнес в Удмуртии. Для таких предпринимателей ставка 1% при объекте налогообложения «доходы», 5% — «доходы минус расходы». Мера действует до 2027 года включительно.

По словам господина Сунцова, для повышения узнаваемости льготы задействовали размещение на отраслевых порталах для бизнеса, телеграм-каналах с нужной аудиторией и наружную рекламу. За все время число показов рекламной кампании превысило 100 млн просмотров. «Они вылились в более чем 4 млрд руб. налоговых отчислений для Удмуртии — это те налоги, которые заплатил "переехавший" бизнес. Эти деньги — это выполнение наших социальных обязательств»,— рассказал Константин Сунцов.