В ДНР погиб военнослужащий из Осинского округа

При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции (СВО) на территории Донецкой Народной Республики погиб уроженец Осинского округа 37-летний Александр Селиванов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Александр Селиванов родился в селе Горы Осинского района. После срочной службы в пограничных войсках работал сварщиком в Березниках, а затем в Осинском УТТ. В 2023 году заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения СВО. Погиб 30 октября 2023 года.

Прощание с военнослужащим пройдет сегодня в Доме культуры в селе Горы.