В Челябинске полиция обнаружила склад с нелегальным табаком на 25 млн рублей

Сотрудники полиции Челябинска нашли склад с нелегальными сигаретами. Стоимость изъятого табака оценивается в сумму около 25 млн руб.. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Склад был обнаружен в Советском районе в ходе мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела. По данным полиции, два горожанина 26 и 27 лет арендовали бокс и хранили там незаконно приобретенные немаркированные сигареты для последующей перепродажи по ценам, значительно ниже официально установленных.

Всего оперативники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД и отдела полиции Советского района Челябинска изъяли более 200 тыс. пачек сигарет разных наименований на общую сумму около 25 млн руб.

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