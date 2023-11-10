В ходе СВО погиб военнослужащий из Верещагинского округа

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Верещагинского округа 21-летний Михаил Черемных. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Михаил Черемных после срочной службы заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. За личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова.

О дата и месте прощания с военнослужащим муниципалитет сообщит позже.