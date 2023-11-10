Четверо жителей Прикамья обвиняются в хищении более 600 тонн нефтепродуктов

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона. Ему инкриминируется кража нефтепродуктов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 году с целью хищения нефти путем врезок в нефтепроводы организовал преступную группу из четырех человек. В течение 2016–2018 годов злоумышленники при помощи специальной техники, используя большегрузные транспортные средства, похитили свыше 625 тонн нефти и дизельного топлива.

Во время совершения очередного преступления расхитители были задержаны полицейскими. Общий ущерб, причиненный двум крупным нефтеперерабатывающим организациям региона, составил не менее 10 млн руб.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Пермский районный суд Пермского края.