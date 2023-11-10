Осужден работник телефонной компании, подключавший номера без ведома владельцев

В Омске вынесли приговор работнику компании сотовой связи, который обвинялся в том, что подключал абонентские номера без ведома владельцев. По ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации информационной системы, относящейся к критической информационной инфраструктуре РФ) ему назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком, рассказали в областной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2021-2022 годах, работая на основании субагентского договора в компании-оператора сотовой связи, через мобильное приложение мужчина подключил к сети 35 абонентских номеров, используя паспортные данные неосведомленных о его действиях граждан.

«Данными действиями причинил вред критической информационной инфраструктуре, указав недостоверные сведения», — говорится в сообщении прокуратуры.

В судебном процессе обвиняемый заявил о необоснованности претензий следствия.

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Илья Николаев