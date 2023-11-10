Более 100 домов в Красноярске остались без тепла из-за аварии

В Красноярске 135 домов, в том числе 107 жилых остались без теплоснабжения из-за провала грунта на участке тепловой сети, сообщает пресс-служба СГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте аварии работают 30 человек и шесть единиц техники. В настоящее время специалисты ведут откачку воды из камеры, чтобы определить место порыва. В компании уточнили, что сейчас теплоснабжение в жилых домах пока что еще сохраняется.

«Как только будет найдено место порыва, количество домов, попавших под ограничение, снизится в несколько раз», - пояснили в СГК.

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Александр Киселев