Более 100 домов в Красноярске остались без тепла из-за аварии
В Красноярске 135 домов, в том числе 107 жилых остались без теплоснабжения из-за провала грунта на участке тепловой сети, сообщает пресс-служба СГК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На месте аварии работают 30 человек и шесть единиц техники. В настоящее время специалисты ведут откачку воды из камеры, чтобы определить место порыва. В компании уточнили, что сейчас теплоснабжение в жилых домах пока что еще сохраняется.
«Как только будет найдено место порыва, количество домов, попавших под ограничение, снизится в несколько раз», - пояснили в СГК.