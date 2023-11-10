Исполнительным директором Новосибирской федерации футбола назначен Артем Роговский

На внеочередном президиуме новосибирской областной федерации футбола, созванный по инициативе президента федерации Эдуарда Тарана, новым исполнительным директором избран бывший пресс-секретарь мэра Новосибирска Артем Роговский.

В мероприятии приняли участие все двенадцать членов президиума НОФФ, в том числе министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и генеральный директор футбольного клуба «Новосибирск» Алексей Толоконский, сказано на сайте организации. Члены президиума большинством голосов проголосовали за прекращение полномочий прежнего директора Андрея Перлова, занимавшего этот пост на протяжении последних семи лет.

«Исполнительный директор – должность, где надо трудиться, засучив рукава. Совместно с федерацией мы проводим огромное количество мероприятий и нужно продолжить работу, направленную на развитие и популяризацию футбола не только в Новосибирске, но и во всех городах и районах области, где занимаются этим видом спорта и любят его», - сказал Сергей Ахапов.

Как отмечают в федерации, Артем Роговский обладает большим опытом работы в органах власти. С 2015 года по 2019 год был пресс-секретарем мэра города Новосибирска. С 2019 года по август 2023 года – заместитель главы администрации Первомайского района города Новосибирска по экономике и доходам. С 1 сентября 2023 года – заместитель генерального директора ОАО «Стадион Спартак».

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Лолита Белова