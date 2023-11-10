У ЦПКиО в Екатеринбурге построят квартал на 5 тысяч жителей и мост через Исеть

В Екатеринбурге на общественные обсуждения вынесли проект, касающийся строительства жилого квартала для 5 тыс. жителей у ЦПКиО. Как следует из документов, жилой квартал расположится в границах ул. Щорса – западная граница Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского – правый берег реки Исети.

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На территории, которая сейчас не застроена, до 2035 года планируют построить жилье общей площадью 160 тыс. кв. м. Расчетная численность населения проектируемой застройки составит 5333 человек. На территории также хотят построить шесть подземных паркингов на 2335 мест.

Территорию будут застраивать в шесть этапов. На первом этапе, согласно документам, построят автомобильный мост и пешеходно-транспортный мост через реку Исеть, а также среднеэтажный дом (переменной этажности) со встроенными помещениями общественного назначения. Предполагается строительство подземного паркинга, благоустройство внутридворовых площадок для отдыха населения. На первом этапе общая площадь жилищного фонда составит 19,8 тыс. кв. м. На каждом из последующих этапов предполагается строительство жилья от 3-х до 8-ми этажей. Также проектируются две дошкольные образовательные организации по 350 мест каждая на правом берегу Исети.

«Итоговая этапность освоения определяется инвестором и может изменяться по отношению к представленной на схеме. Ориентировочный срок окончания строительства – 2032 год»,— указано в документах.

Напомним, что эту территорию планирует застраивать компания Acons Group, они же возводят жилой комплекс Clever Park неподалеку. Жилой квартал носил называние «Малая Голландия».

Сейчас проект планировки и межевания данной территории проходит общественные обсуждения. Оставить свои замечания и предложения можно с 10 по 22 ноября.

Мария Игнатова

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