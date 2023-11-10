В Краснодаре количество учеников на 100 тысяч превышает число мест в школах

В школах Краснодара предусмотрено 97 тыс. мест, но количество учащихся составляет 197 тыс. человек. Об этом сообщил в интервью «РБК ТВ Юг» директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.

«Максимальная загрузка — это школы на 1,5 человек. Нам нужно, приблизительно, еще 70 зданий. Цифра, конечно, грандиозная, но если мы каждый год будем сдавать по 11-12 школ, то мы подберемся к этой цифре очень быстро»,— отметил Александр Звягинцев.

Он также отметил, что в школы требуются учителя. Образовательному учреждению на 1,5 тыс. мест нужно около 100 преподавателей. В связи с этим департамент тесно взаимодействует с вузами и колледжами, выпускающими педагогов. Но выпускающихся учителей не хватает, поскольку школы строятся на территории всего края. В образовательных учреждениях Краснодара работает около 7 тыс. учителей. Нехватка в кадрах составляет около 10% или 700 человек.

Татьяна Ручкина

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