«Трактор» в овертайме уступил СКА и прервал победную серию

Челябинский «Трактор» в Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграл СКА со счетом 3:4. Основное время завершилось с равным счетом, решающей стала шайба, забитая в ворота черно-белых в овертайме.

На игру против СКА челябинская команда вышла в несколько измененном составе. В нем не было Ильи Карпухина, Артема Блажиевского и Александра Шарова, вместо них в заявку включили Илью Николаева, Артема Щучинова и Александра Рыкова. Шайбами в составе «Трактора» отметились Антон Будрасов, Семен Дер-Аргучинцев и Данил Юртайкин. Игра могла перейти в серию буллитов, но на последних секундах овертайма Сергей Толчинский обеспечил СКА победу.

В таблице Восточной конференции «Трактор» остается на шестом месте с 35 очками. Уступив СКА, команда прервала победную серию из шести матчей. 14 ноября челябинцы начинают домашнюю серию игрой против уфимского «Салавата Юлаева».

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