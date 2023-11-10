В Красноярске несколько десятков мигрантов доставили в полицию после рейда

После рейда на оптово-распределительный центр Красноярска в полицию были доставлен 38 мигрантов. Об этом сообщает «МВД-медиа».

Стражи порядка проверяли работников оптово-распределительного центра в Советском районе краевого центра. 38 иностранцев доставили в отдел полиции. Каждого из них стражи правопорядка проверили по информационным и дактилоскопическим учетам, а также на причастность к совершению правонарушений и преступлений.

На девять мигрантов правоохранители составили административные протоколы по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания), ст. 18.10 КоАП (незаконное ведение иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ), ст. 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным полиции, двое нелегальных мигрантов проживали в съемной квартире. К ответственности будет привлечен арендодатель, предоставивший им жилплощадь.

Илья Николаев