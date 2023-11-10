В Академическом в ДТП скончалась женщина, находившаяся за рулем иномарки

В Академическом районе Екатеринбурга ночью 10 ноября произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по Свердловской области, авария случилась напротив дома №37 на ул. Академика Сахарова.

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По предварительной информации, 38-летняя женщина-водитель Hyundai Solaris, ехала по ул. Чкалова со стороны ул. Краснолесья на высокой скорости. Не справившись с управлением она врезалась в бордюрный камень разделитель­ной полосы и машина опрокинулась. Женщина выпала из салона на проезжую часть. От полученных травм водитель скончалась на мест­е, до прибытия скорой помощи. В момент ДТП женщина не было пристегнута ремнем безопасности.

Водительский стаж управления погибшей составлял семь лет, к административной ответственности она привлекалась два раза за превышение скорости. «В каком состоянии она управляла транспортным средством, будет установлено после проведения экспертизы»,— прокомментировали в ГИБДД.

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