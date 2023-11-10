На авиакомпанию «Аэрофлот» возбудили дело об административном правонарушении

Новосибирской транспортной прокуратурой в отношении ПАО «Аэрофлот» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Генеральному директору предприятия также внесено представление об устранении нарушений закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, поводом стали результаты проверки по факту задержки рейса, следовавшего по маршруту Пхукет – Красноярск 23 октября 2023 года. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в городе Красноярске борт совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Новосибирск им. А.И. Покрышкина.

«При этом в нарушение требований закона авиакомпания не обеспечила всех пассажиров рейса размещением в гостинице в период более девятичасового ожидания вылета воздушного судна», - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» уже была привлечена красноярской транспортной прокуратурой к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ в связи с непредоставлением пассажирам авиарейса полагающихся услуг.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова