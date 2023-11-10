Танкер из Приморья сел на мель рядом с Сахалином

Танкер «Виктория» сегодня, 10 ноября, утром сел на мель около Сахалина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области. На борту находятся 10 членов экипажа, у судна есть 700 тонн топлива.

Со слов капитана, повреждений у танкера нет. «Подан сигнал бедствия... Порт приписки судна — Владивосток. В медицинской помощи экипаж не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется»,— рассказали в МЧС.

В морском спасательном координационном центре «Южно-Сахалинск» уточнили «Интерфаксу», что танкер сел на мель в 400 м от берега, у мыса Лопатино Невельского района (юго-западное побережье Сахалина). На помощь танкеру из сахалинского порта Корсаков направят спасательное судно СБС «Отто Шмидт».

Лаура Кеффер