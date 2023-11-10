Глава Рыбинска назвал дороги, которые отремонтируют в 2024 году

В Рыбинске Ярославской области в следующем году отремонтируют более 40 улиц. Город готовит проектно-сметную документацию на ремонт дорог на 2 млрд руб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Господин Рудаков рассказал, что на ремонт дорог в следующем году направят 1 млрд руб. Сейчас в список входят более 40 улиц. «В числе приоритетных – улицы Ворошилова с троллейбусным кольцом, Гагарина с установкой светофора и строительством тротуаров, Волжская набережная на участке от Фроловской до Луначарского с ливневой канализацией, Набережная космонавтов от Славского до Звездной, улица Новая от пр. Ленина до Ак. Губкина, Радищева с освещением и светофором, участки Бородулина, Ломоносова, Гоголя, Куйбышева, Максима Горького»,— написал Дмитрий Рудаков.

Одновременно город разрабатывает проекты на ремонт дорог еще на 1 млрд руб. Как пояснил глава, в случае дополнительного финансирования город будет к этому готов, имея проекты.

Ранее в ходе визита в Рыбинск губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что Рыбинск на ремонт дорог в 2024 году получит 1 млрд руб.

Алла Чижова