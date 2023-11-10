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В ярославских лесах создали 900 км противопожарных полос

В 2023 году в Ярославской области для защиты лесного фонда от пожаров создали 900 км минерализованных полос, что на 40 км больше плана. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве отметили, что кроме создания новых полос, специалисты прочистили ранее сделанные 1,8 тыс. км. Ежегодно новые полосы создают в летний период в регионе с 2019 года.

«Минерализованные полосы прокладывают рядом с участками, которые наиболее подвержены пожарам. При подготовке почвы под искусственное лесовосстановление ими окружают участки, на которых в следующем году посадят лесные культуры»,— пояснили в правительстве.

Всего в этом году в Ярославской области зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 3,2 гектара. В 2022 году лесных пожаров было в два раза больше, их общая площадь составила 12,7 га.

Алла Чижова

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