Еще немного и мир

Мировое соглашение между управлением ФНС по Татарстану и производственно-строительным объединением (ПСО) «Казань» готовится к подписанию до конца этого месяца. За компанию экс-депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина планируют поручиться два юридических лица. Они же предоставят свою недвижимость налоговой под залог. Стоимость этого имущества оценивается в 4,1 млрд руб., что «фактически покрывает стоимость предмета требований», заявил юрист ПСО в Арбитражном суде республики. УФНС сообщило, что в ближайшие дни согласует это предложение с руководством в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Управление ФНС по Татарстану и ПСО «Казань» готовы в ближайшее время подписать мировое соглашение по урегулированию налоговой задолженности на сумму более 4 млрд руб. Об этом стороны заявили в ходе разбирательства в Арбитражном суде республики. Документ планируют утвердить на следующем заседании.

«Мы получили все документы… оценку по имуществу, которое представляется в залог»,— сказал представитель налоговой Айдар Губайдуллин. Он уточнил, что еще несколько дней займет согласование соглашения с центральным аппаратом ФНС в Москве. «Формируем документы»,— подчеркнул он.

Юрист ПСО «Казань» Станислав Захаров сообщил, что для выполнения будущего соглашения налоговая получит в залог недвижимое имущество на общую сумму 4,14 млрд руб. По его словам, оно «фактически покрывает стоимость предмета требований». «Там на 4 миллиарда с копейками»,— напомнил он о претензиях УФНС.

Господин Захаров добавил, что речь идет о двух объектах недвижимости от двух юридических лиц. «Они будут одновременно и поручителями, и залогодателями. У нас с ними взаимоотношения, они готовы предоставить в залог свое имущество»,— сказал он. Юрист не стал говорить, какие это компании и о какой недвижимости идет речь.

По ходатайству налоговой судья Айдар Галиуллин перенес рассмотрение дела на 28 ноября. К этой дате, по его словам, должен быть предоставлен проект мирового соглашения. Если документ утвердят, ПСО «Казань» избежит банкротства.

ПСО «Казань» принадлежит экс-депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, который является директором компании. ООО занималось возведением объектов Универсиады–2013, включая стадион «Казань Арена». Кроме того, ПСО строило объекты Иннополиса, Свияжска, различные промышленные сооружения, жилые дома, в том числе по программе соципотеки, транспортные развязки. Компания также получала заказы за пределами Татарстана. К футбольному Чемпионату мира 2018 года она возводила стадионы в Самаре и Саранске (Министерство спорта РФ подавало иски к ПСО из-за просрочки исполнения контрактов). С октября 2018 года ПСО «Казань» является генподрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный. Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» за 38,7 млрд руб. Дирекция космодрома также судилась с ПСО из-за нарушений в его работе. По данным kartoteka.ru, выручка от ПСО «Казань» в 2022 году составила 12,8 млрд руб., чистая прибыль — 170 тыс. руб.

УФНС с заявлением о несостоятельности ПСО «Казань» обратилось в Арбитражный суд Татарстана в декабре 2022 года. Налоговая была вынуждена ждать, пока проверят обоснованность требований первого заявителя. В мае суд принял ее заявление в производство.

Сумма требований изначально составляла 4,76 млрд руб. В течение лета ПСО «Казань» представляла суду подтверждения, что погашает задолженность перед налоговой. В сентябре Станислав Захаров говорил, что долг уже снизился до 4,12 млрд руб. Вместе с тем на тот момент не была завершена оценка имущества, которое планируется отдать в залог УФНС. По этому поводу судья даже выражал недовольство. Он говорил, что если к следующему разу такого соглашения не будет, то он может принять решение о начале процедуры банкротства ПСО. Однако в итоге суд согласился подождать еще три недели.

УФНС и ПСО «Казань» в декабре 2018 года уже заключали мировое соглашение о погашении задолженности по налогам в размере 1,89 млрд руб. Тогда для урегулирования спора сторонам понадобилось чуть больше месяца. Поручительства по мировому соглашению дала семья депутата Зиганшина, предоставив в залог свой бизнес. Был ли закрыт этот долг, налоговая не сообщала. Вместе с тем неуплата налогов стала поводом для возбуждения как минимум двух уголовных дел в 2021–2022 годах. Статус этих уголовных дел неизвестен.

«Должник планирует обеспечить исполнение мирового соглашения сразу двумя способами обеспечения исполнения обязательств, что повышает вероятность исполнимости мирового соглашения»,— считает управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. По ее словам, если ПСО «Казань» не будет выплачивать долг, то налоговая сможет «предъявить свои требования к поручителю или обратить взыскание на предмет залога». Кроме того, у налоговой будет возможность требовать расторжения мирового соглашения, а это может быть основанием для возобновления производства по делу о банкротстве.

Кирилл Антонов