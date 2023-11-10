Детский омбудсмен проводит проверку из-за ям около детсада в Ярославле

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проводит проверку состояния подъезда к детскому саду в Заволжском районе. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена.

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К уполномоченному обратились жители района из-за удручающего состояния дороги около детсада. В аппарате рассказали, что на протяжении 10 лет ямы глубиной до полуметра и автомобили, объезжающие их, становятся препятствием для родителей и детей по пути в детский сад.

«Особенно контрастно состояние дорожного покрытия единственной дороги к детскому саду выглядит по сравнению со свежим асфальтом ремонтируемого в пятидесяти метрах от него проспекта Машиностроителей»,— говорится в сообщении аппарата уполномоченному.

Заключение по результатам результатам проверки уполномоченный направит в мэрию Ярославля.

Алла Чижова